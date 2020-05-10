Вспышка COVID-19 произошла в терапевтическом отделении больницы в Когалыме

Терапевтическое отделение больницы в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) будет расформировано после того, как там была отмечена вспышка коронавирусной инфекции.
Об этом
Добровольский отметил, что плановая госпитализация в Когалымскую больницу прекращена. Пациентов смогут принять больницы в Лангепасе и Сургуте. За исключением временного ограничения на приём новых пациентов, инфекционное отделение в больнице Когалыма продолжает работать в штатном режиме. Точное число заразившихся в терапевтическом отделении в оперштабе не назвали.
В ХМАО за время пандемии выявлено 693 случая коронавирусной инфекции, четыре человека скончались от COVID-19.
Ранее жительница ХМАО сбежала из общежития, которое закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Как писал NEWS.ru, девушка собиралась покинуть город Мегион, однако её вовремя обнаружили.
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