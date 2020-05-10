Вспышка COVID-19 произошла в терапевтическом отделении больницы в Когалыме

https://static.news.ru/photo/3845fee0-92ce-11ea-a41c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Добровольский Фото: Администрация города Когалыма/vk.com

Терапевтическое отделение больницы в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) будет расформировано после того, как там была отмечена вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на данные от регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По словам члена оперштаба, директора окружного депздрава Алексея Добровольского, 86 человек, трудившихся в терапевтическом отделении, временно отстранены от работы. 63 из них являются медработниками. Части из этих людей «оказывается медпомощь в амбулаторно-стационарных условиях».

Добровольский отметил, что плановая госпитализация в Когалымскую больницу прекращена. Пациентов смогут принять больницы в Лангепасе и Сургуте. За исключением временного ограничения на приём новых пациентов, инфекционное отделение в больнице Когалыма продолжает работать в штатном режиме. Точное число заразившихся в терапевтическом отделении в оперштабе не назвали.

В ХМАО за время пандемии выявлено 693 случая коронавирусной инфекции, четыре человека скончались от COVID-19.

Ранее жительница ХМАО сбежала из общежития, которое закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Как писал NEWS.ru, девушка собиралась покинуть город Мегион, однако её вовремя обнаружили.