Оценена вероятность достижения Сахалином углеродной нейтральности

Сахалин вполне может достигнуть углеродной нейтральности к 2025 году, тем самым став первым «зелёным» регионом России, заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Он уточнил, что планы декарбонизации Сахалина могут быть реализованы максимум к 2027 году, цитирует Lenta.ru.

По его мнению, фирмы будут инвестировать в проект по переводу транспорта на водородную энергию. Он подчеркнул: зарубежные и российские компании вложат свои средства, чтобы посмотреть на результат такого эксперимента.

У них тысяча километров неэлектрифицированной железной дороги — чем заниматься её электрификацией, не проще ли сделать эксперимент с водородом? Есть японские компании, которые готовы в это вложиться даже на некоммерческой основе. В таком контексте [выполнить план] вполне реально, даже если это будет убыточно, потому что затем российские или японские компании десять раз «отобьют» расходы в других местах, — высказался Кокорин.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании 21 декабря одобрили в первом чтении проект закона о проведении эксперимента в Сахалинской области по ограничению выбросов парниковых газов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Эксперимент продлится с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028-го. Его целью является достижение углеродной нейтральности региона. В Сахалинской области будут проводить инвентаризацию выбросов парниковых газов, а также вводить квоты для местных предприятий.