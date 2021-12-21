Госдума одобрила эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 21 декабря одобрили в первом чтении проект закона о проведении эксперимента в Сахалинской области по ограничению выбросов парниковых газов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Эксперимент продлится с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028-го. Его целью является достижение углеродной нейтральности региона. В Сахалинской области будут проводить инвентаризацию выбросов парниковых газов, а также вводить квоты для местных предприятий.

В ходе эксперимента на практике будет осуществлена проверка методов и инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых газов, отработана методология формирования системы верификации, учёта выбросов и поглощения парниковых газов, а также заложены предпосылки для международного признания отечественных подходов, — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин назвал абсолютно реалистичным достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он также подчеркнул, что у страны имеются большие преимущества в климатической сфере — такие, как гидроэнергетика, атомная генерация и поглощающие способности российских лесов.

Сообщается, что углеродная нейтральность к 2060 году обойдётся России в 479,8 трлн рублей, а борьба с выбросами приведёт к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей в среднем на 12%.