Путин оценил планы углеродной нейтральности в России к 2060 году

Президент России Владимир Путин назвал абсолютно реалистичным достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он также подчеркнул, что у России имеются большие преимущества в климатической сфере — такие, как гидроэнергетика, атомная генерация и поглощающие способности российских лесов, сообщает ТАСС.

У России есть большие преимущества на мировом рынке в контексте энергоперехода, — заявил президент.

Ранее первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьёв заявил, что России необходимо правильно использовать нарастающую волну климатической и технологической трансформации для привлечения международного финансирования под «зелёные» проекты. Речь может идти о «зелёном» строительстве, утилизации отходов, снижении выбросов метана, а также о лесных проектах.

Кроме того, позиционирование страны как центра производства экологических товаров может привлечь новые технологии и создать высокотехнологичные рабочие места. Свою роль в этом должны сыграть щадящие тарифы на услуги естественных монополий, привлекательный внутренний рынок, развитая транспортная инфраструктура и расположение между центрами потребления как в Европе, так и в Азии.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выделил шесть основных рисков «зелёного» перехода для российских фирм: сокращение занятости, проблема моногородов, снижение выручки от экспорта товаров, возможная утрата лидерства России в мировой энергетике из-за смены основных источников топлива, нехватка бюджетных доходов и ряд других проблем, которые могут возникнуть у энергетических компаний при отсутствии перехода на ESG-систему.