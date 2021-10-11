Обязательную вакцинацию ввели в Кировской области

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова. Об этом сообщается на странице областного оперштаба по борьбе с COVID в соцсети «ВКонтакте».
Согласно документу, в срок до 10 декабря полностью
Действие постановления не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.
В правительстве области
Всего в настоящее время в области от COVID-19 лечатся 14,5 тысячи человек. Из них 9,3 тысячи — амбулаторно.
С начала пандемии в Кировской области заразились почти 60 тысяч человек. Из них выздоровели 55 тысяч и умерли 552. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 171 новый случай заражения. Жертвами инфекции стали два человека.
Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Татарстане. Наряду с работниками ряда отраслей, привиться от коронавируса должны жители республики в возрасте старше 60 лет.