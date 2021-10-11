Обязательную вакцинацию ввели в Кировской области

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова. Об этом сообщается на странице областного оперштаба по борьбе с COVID в соцсети «ВКонтакте».

Согласно документу, в срок до 10 декабря полностью пройти процедуру вакцинации должны не менее 80% работников сферы торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, общественного транспорта и такси, здравоохранения, образования, ЖКХ, соцобслуживания, культуры и спорта. Кроме того, вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие.

Действие постановления не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.

В правительстве области отметили , что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой. Число заболевших растёт. На сегодняшний день, количество госпитализированных с коронавирусом пациентов составляет 5230 человек, что является самым высоким показателем за всё время пандемии.

Всего в настоящее время в области от COVID-19 лечатся 14,5 тысячи человек. Из них 9,3 тысячи — амбулаторно.

С начала пандемии в Кировской области заразились почти 60 тысяч человек. Из них выздоровели 55 тысяч и умерли 552. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 171 новый случай заражения. Жертвами инфекции стали два человека.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Татарстане. Наряду с работниками ряда отраслей, привиться от коронавируса должны жители республики в возрасте старше 60 лет.