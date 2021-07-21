Обязательную вакцинацию ввели в Дагестане

Главный государственный санитарный врач по Республике Дагестан Николай Павлов подписал постановление, которое предусматривает обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий жителей региона. Документ опубликован на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.
В постановлении говорится, что в обязательном порядке от COVID-19 должны привиться работники сферы здравоохранения, образования, общепита, торговли, соцзащиты и соцобслуживания, бытовых услуг, культуры и массовых мероприятий, ЖКХ, общественного транспорта.
Наряду с ними вакцинации подлежат сотрудники МФЦ, почты, пунктов пропуска через госграницу, рыбаки, а также лица, проживающие в организациях соцобслуживания, и студенты.
Первым компонентом вакцины указанные категории граждан должны быть привиты до 9 августа, вторым — до 30-го.
Павлов
Ранее сообщалось, что власти Крыма допустили возможность введения обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов. В правительстве республики отметили, что отдыхающие могут пройти полный курс вакцинации, но существует нехватка некоторых препаратов.