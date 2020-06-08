Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области

https://static.news.ru/photo/084d4550-a998-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, отменяющее обязательное ношение перчаток. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим.

В постановлении, опубликованном на сайте администрации области, говорится, что оно вступает в силу со дня опубликования, то есть с 8 июня. По информации оперштаба, отмена обязательного ношения перчаток в регионе связана с установившейся жаркой погодой.

Режим самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области действует до 16 июня.

Как писал NEWS.ru, с 9 июня, на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом накануне отмены сообщил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков. Летние веранды кафе возобновят работу с 16 числа. С 23 июня в Москве откроют фитнес-клубы, также разрешат пользоваться лавками, детскими площадками. 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга. До 14 июня в городе действует режим самоизоляции. Граждане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.