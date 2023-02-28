Нож «ЧВК Вагнер» не понравился полиции в Петербурге «Осторожно, новости»: полиция в Петербурге изъяла наградной нож у экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции изъяли нож с надписью «ЧВК Вагнер» у 47-летнего пассажира поезда, которого остановили на Ладожском вокзале. Мужчина рассказал силовикам, что принимал участие в спецоперации на Украине, где состоял в добровольческом отряде, но недавно его контракт истек, а охотничий нож Mr. Blade получил за хорошую службу. При этом документов на холодное оружие у него не нашлось.

Мужчина утверждал, что получил нож за службу в зоне СВО, но в разговоре с полицейскими не стал называть свое подразделение. Он рассказал, что вступил в ряды добровольцев в августе, а недавно срок его контракта истек, и на поезде из Сочи он возвращался домой в Мурманскую область.

По результатам экспертизы нож квалифицировали как холодное оружие. Предъявить документы на охотничий нож мужчина не смог, заявив, что они были утеряны еще во время боев на Украине. Так как перевозка холодного оружия без документов запрещена, полицейским пришлось забрать его.

Ранее норвежский телеканал TV2 сообщил, что в Осло задержали экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева. Сообщалось, что бойцу предъявили обвинение в драке, а также насилии в отношении сотрудника полиции, которого он, предположительно, ударил после задержания.