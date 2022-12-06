Новости регионов: тюменцу отказали в выдаче паспорта из-за фото с дуршлагом

Фото: shutterstock

Руководитель башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин получил «второе предупреждение» за острую нехватку врачей. Первое замечание по этому поводу губернатор Радий Хабиров сделал министру неделю тому назад. Глава субъекта дал поручение муниципалитетам и Минздраву выяснить причины недовольства качеством и доступностью медицинской помощи.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольцы массово жалуются на острую нехватку маршруток и автобусов на городских маршрутах. Граждане проинформировали о том, что 5 декабря вынуждены были в течение весьма продолжительного периода времени стоять на остановках, поскольку постоянно приезжал переполненный транспорт, сообщает информационный портал newstracker.ru. Краевая прокуратура инициировала проверку деятельности общественного транспорта.

Фото: Игорь Чабаненко/РИА Новости

Республика Удмуртия

Жители Ижевска жалуются на нашествие тараканов и полную антисанитарию в детском инфекционном корпусе городской больницы. Минздрав Республики Удмуртия сообщил, что пациенты временно перемещены в старый корпус, поскольку в медицинском учреждении проводят ремонтные работы. Руководство ведомства пообещало, что дезинфекционные мероприятия будут проведены в ближайшее время, сообщают корреспонденты udm-info.ru.

Ростовская область



В Ростовской области срочники систематически подкупали дежурного по роте и устраивали попойки. По информации rostovgazeta.ru, на скамью подсудимых попали Александр Гараж, Антон Литовкин и Владислав Плохотников. По версии следствия, в начале весны уходящего года мужчины употребляли спиртное, после чего подкупали дежурного.

Республика Татарстан

В Татарстане планируют открыть новый лыжно-биатлонный комплекс. Его намерены построить на территории поселка Мирный, пишет информационный портал inkazan.ru. На спортивной базе откроют стрельбище на 40 коридоров, лыжные трассы, вакс-кабины и трибуны. Объект получит пять дистанций различной протяженности. Общая сумма перепадов высот на пятикилометровой дистанции составит 160 м. Максимальный подъем достигнет 32 м.

Волгоградская область

Под Волгоградом обнаружен внедорожник, который угнали пять лет тому назад. Сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину, за рулем которой находился 42-летний мужчина. Таблички с номерами были перебиты. По информации издания novostivolgograda.ru, водитель и автомобиль доставлены в отделение полиции.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Нижегородская область

В Нижегородской области произошла смертельная авария. В ДТП погибли три человека, а еще двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, пишет newsnn.ru. Водитель автомобиля марки Renault Arkana выехал на встречную полосу с целью осуществить обгон и допустил столкновение с Renault Logan. В настоящее время продолжается проверка всех деталей и обстоятельств ДТП.

Свердловская область

Корреспонденты информационного портала tagilcity.ru пишут о чрезвычайном происшествии, случившемся в Свердловской области. Неизвестные жестоко избили мужчину, после чего выбросили его из окна. В тот момент с ним рядом находился знакомый. Его доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Пострадавшего госпитализировали.

Оренбургская область

В Оренбургской области найден труп ранее пропавшего без вести 66-летнего пенсионера. Признаки насильственной смерти отсутствуют, сообщили правоохранители. Мужчину искали два дня все службы, а также неравнодушные местные жители. По данным 56orb.ru, пенсионер ушел из своего дома и бесследно исчез. Силовики выясняют обстоятельства трагедии.

Тюменская область

Тюменец-пастафарианец получил отказ в получении паспорта из-за фотографии с дуршлагом на голове. По информации новостного портала nashgorod.ru, Владимир С. обратился с заявлением на замену паспорта РФ, предоставив фото, где на голове у него находится дуршлаг. Решение суда об отказе в выдаче документа в законную силу еще не вступило.

Омская область

Военный Ил-76 в течение трех часов кружил в воздушном пространстве над пригородом Омска из-за неубранных шасси, сообщает gorod55.ru.Только выработав все топливо, экипаж самолета смог благополучно посадить его в аэропорту вылета. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

Карелия

Жителей Карелии предупредили о надвигающихся трех волнах гриппа. По данным сайта karelinform.ru, в настоящее время в регион пришла первая волна, и протекает она достаточно легко. Болеют преимущественно дети. В Минздраве уточнили, что первая волна завершится в конце года.

Приморский край

Жители приморского поселка Новошахтинск остались без отопления. Температура в их квартирах упала до десяти градусов с отметкой «минус», сообщает vostokmedia.com. Причина заключается в аварии на котельном оборудовании, которая произошла в пятницу. Рабочие коммунальных служб оперативно выехали на место ЧП и устранили все неполадки.

Башкирия

Руководитель башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин получил «второе предупреждение» за острую нехватку врачей. По информации портала mkset.ru, первое замечание по этому поводу губернатор Радий Хабиров сделал министру неделю тому назад. Глава субъекта дал поручение муниципалитетам и Минздраву выяснить причины недовольства качеством и доступностью медицинской помощи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

Хабаровские волонтеры уже свыше года не могут найти земельный участок под приют «Чистое сердце» для уличных животных. Корреспонденты transsibinfo.com пишут, что зоозащитники попросили помощи у местных властей, однако те не предложили им никакие варианты. Владельцы приюта заявили, что готовы даже на участок в промзоне, но там, как правило, все в частной собственности, а на владельцев выйти непросто.