Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани несколько картин из экспозиции художника Алексея Куделина (он же Вася Ложкин) оказались под запретом, пишет inkazan.ru . Так, Галерея современного искусства отказалась показывать полотна «Родина заграница» и «Нефть-матушка, газ-батюшка». Ложкин отметил, что не понимает с чем это связано, так как в каждом городе под «запрет» подпадают разные работы.

Башкирия

В Уфе заказчики новогоднего шоу в ДК «Химиков» не расплатились с артистами и пропали, сняв кассу в 1,5 млн рублей, пишет mkset.ru . Как рассказал журналистам один из организаторов шоу, предварительный договор они не заключали и понадеялись на честность клиента, который не оплатил ни аренду помещения в 200 тыс. рублей, ни выступление артистов — в 500 тыс. рублей.

Нижегородская область

Минимущество Нижегородской области направило иск в суд к жене экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина — Эладе Нагорной и её бизнес-партнёрам, пишет newsnn.ru . Напомним, весной этого года бывшего главу осудили на 10 лет тюрьмы за взяточничество и похищение человека.

Удмуртская республика

В Ижевске местные жители остались недовольны качеством детских горок на Центральной площади, сообщает udm-info.ru . На фото, выложенных в соцсети, видны большие металлические штыри, торчащие из сооружения. Жители предложили градоначальнику самому прокатится на такой горке «с ветерком».

Wikimedia

Ростовская область

Глава отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции Ростова Екатерина Герасимов ушла со своего поста, пишет rostovgazeta.ru . Чиновница стала известна широкой публике после выступления резидента Comedy Club Павла Воли, где он продемонстрировал снимки танца на шесте и дорогих сумок из Instagram девушки.

Приморье

Во Владивостоке замом мэра по культуре и IT стал человек, ранее к компьютерным разработкам не имевший отношение, пишет vostokmedia.com . Отмечается, что новый чиновник приехал из Казани и там был известен, как сильный политический эксперт.

Омская область

В Омске детям-сиротам выдали непригодное для проживания жильё. Как сообщает издание gorod55.ru , дом в посёлке Горьковское был построен с многочисленными нарушениями. В настоящее время Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку.

Оренбургская область

Пассажиры рейса Москва — Оренбург более 12 часов провели в самарском аэропорту из-за плохой погоды. Как сообщает издание 56orb.ru , многие таксисты быстро сориентировались в ситуации и начали предлагать свои услуги за 10 тыс. рублей. За эту сумму они были готовы довезти застрявших пассажиров до Оренбурга.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Деревня в Карелии оказалась изолированной из-за гололёда. Как сообщает karelinform.ru , из-за переменчивой погоды деревня Вокнаволок оказалась отрезана от мира. Местные жители на автомобиле не смогли забраться в первую гору по дороге в населённый пункт. Им пришлось развернуться и поехать обратно.

Тюменская область

Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у родственников расстрелянных сослуживцев. Как сообщает издание nashgorod.ru , в своём письме он написал, что сожалеет о том, что не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг, но терпеть издевательства дальше над собой просто не мог. Также срочник обратился к родственникам расстрелянных им парней с просьбой простить его.

Хабаровский край

В Хабаровском крае снимут фильм об амурском тигре. Как сообщает transsibinfo.com , картина будет создана совместно российскими и австрийскими специалистами. Речь в фильме пойдёт не только о самом хищнике, но и о его соседях по дикой природе, а также о существовании тигра рядом с человеком.

Ставропольский край

Аукцион на поставку топлива для автобазы правительства и думы Ставрополья выиграла компания сына депутата Юрия Гонтаря, пишет newstracker.ru . На аукцион было подано две заявки — от ООО Производственно-коммерческое предприятие «Ставпромкомплект» и зарегистрированного в Волгограде ООО «Ликард». При начальной цене закупки в 18 млн рублей первая компания предложила цену в 17,4 млн. В 2018 году эта же компания выиграла тендер правительственной автобазы на поставку партии дизельного топлива.

Челябинская область

Глава Челябинского региона проверит причастность областных чиновников к скандалу с новогодним шоу «Северная королева». Представление привело к буре негодования среди зрителей. Несмотря на высокую цену билетов, зрители назвали шоу низкопробным с пошлыми шутками. К организации представления могли иметь отношения и областные чиновники, сообщает kursdela.biz .

snowqueen.chel/vk.com

ХМАО

В Тарко-Сале коммунальщики три дня не замечали фонтан из прорвавшейся трубы, пишет muksun.fm . Когда жители смогли дозвониться до аварийной службы, бригада выехала на место, осмотрела прорыв и тут же уехала. В «Ямалкомуналэнерго» прокомментировали, что порыв был незначительный.

Волгоградская область

В январе в Волгограде заметно подорожали продукты питания, сообщает novostivolgograda.ru . В частности, в области на 1,2% повысилась цена на кур охлаждённых и мороженых; рыбу мороженую неразделанную также на 1,8%. Кроме того, подорожали мука, сыры, куриные яйца. Цены повысились также и на овощи, цена за 1 кг белокочанной капусты увеличилась на 7,5%; лук репчатый — 10,2%; морковь — 7,5%; помидоры свежие — 13,5%; огурцы свежие — 34,22%.

Свердловская область

Прокуратура в Екатеринбурге через суд намерена обязать власти ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше, пишет tagilcity.ru . Свалка горит уже несколько дней, в связи с этим МЧС рекомендовало жителям Уралмаша реже выходить из дома, а надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Прокуратура полагает, что свалку нужно ликвидировать, сделать это должны силами Мингосимущества, Министерства ЖКХ и районной администрации.

Для Нижнего Тагила, который входит в Северную зону, до 30 июня 2020 года тариф останется прежним — 659 рублей 23 копейки. Жители многоквартирных домов продолжат платить 117 рублей 49 копеек за человека. С 1 июля плата увеличится до 720 рублей 16 копеек. С 1 января 2021 года размер тарифа станет 888 рублей 72 копеек.