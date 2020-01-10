Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани несколько картин из экспозиции художника Алексея Куделина (он же Вася Ложкин) оказались под запретом, пишет inkazan.ru. Так, Галерея современного искусства отказалась показывать полотна «Родина заграница» и «Нефть-матушка, газ-батюшка». Ложкин отметил, что не понимает с чем это связано, так как в каждом городе под «запрет» подпадают разные работы.
Башкирия
В Уфе заказчики новогоднего шоу в ДК «Химиков» не расплатились с артистами и пропали, сняв кассу в 1,5 млн рублей, пишет mkset.ru. Как рассказал журналистам один из организаторов шоу, предварительный договор они не заключали и понадеялись на честность клиента, который не оплатил ни аренду помещения в 200 тыс. рублей, ни выступление артистов — в 500 тыс. рублей.
Нижегородская область
Минимущество Нижегородской области направило иск в суд к жене экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина — Эладе Нагорной и её бизнес-партнёрам, пишет newsnn.ru. Напомним, весной этого года бывшего главу осудили на 10 лет тюрьмы за взяточничество и похищение человека.
Удмуртская республика
В Ижевске местные жители остались недовольны качеством детских горок на Центральной площади, сообщает udm-info.ru. На фото, выложенных в соцсети, видны большие металлические штыри, торчащие из сооружения. Жители предложили градоначальнику самому прокатится на такой горке «с ветерком».
Wikimedia
Ростовская область
Глава отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции Ростова Екатерина Герасимов ушла со своего поста, пишет rostovgazeta.ru. Чиновница стала известна широкой публике после выступления резидента Comedy Club Павла Воли, где он продемонстрировал снимки танца на шесте и дорогих сумок из Instagram девушки.
Приморье
Во Владивостоке замом мэра по культуре и IT стал человек, ранее к компьютерным разработкам не имевший отношение, пишет vostokmedia.com. Отмечается, что новый чиновник приехал из Казани и там был известен, как сильный политический эксперт.
Омская область
В Омске детям-сиротам выдали непригодное для проживания жильё. Как сообщает издание gorod55.ru, дом в посёлке Горьковское был построен с многочисленными нарушениями. В настоящее время Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку.
Оренбургская область
Пассажиры рейса Москва — Оренбург более 12 часов провели в самарском аэропорту из-за плохой погоды. Как сообщает издание 56orb.ru, многие таксисты быстро сориентировались в ситуации и начали предлагать свои услуги за 10 тыс. рублей. За эту сумму они были готовы довезти застрявших пассажиров до Оренбурга.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Карелия
Деревня в Карелии оказалась изолированной из-за гололёда. Как сообщает karelinform.ru, из-за переменчивой погоды деревня Вокнаволок оказалась отрезана от мира. Местные жители на автомобиле не смогли забраться в первую гору по дороге в населённый пункт. Им пришлось развернуться и поехать обратно.
Тюменская область
Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у родственников расстрелянных сослуживцев. Как сообщает издание nashgorod.ru, в своём письме он написал, что сожалеет о том, что не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг, но терпеть издевательства дальше над собой просто не мог. Также срочник обратился к родственникам расстрелянных им парней с просьбой простить его.
Хабаровский край
В Хабаровском крае снимут фильм об амурском тигре. Как сообщает transsibinfo.com, картина будет создана совместно российскими и австрийскими специалистами. Речь в фильме пойдёт не только о самом хищнике, но и о его соседях по дикой природе, а также о существовании тигра рядом с человеком.
Ставропольский край
Аукцион на поставку топлива для автобазы правительства и думы Ставрополья выиграла компания сына депутата Юрия Гонтаря, пишет newstracker.ru. На аукцион было подано две заявки — от ООО Производственно-коммерческое предприятие «Ставпромкомплект» и зарегистрированного в Волгограде ООО «Ликард». При начальной цене закупки в 18 млн рублей первая компания предложила цену в 17,4 млн. В 2018 году эта же компания выиграла тендер правительственной автобазы на поставку партии дизельного топлива.
Челябинская область
Глава Челябинского региона проверит причастность областных чиновников к скандалу с новогодним шоу «Северная королева». Представление привело к буре негодования среди зрителей. Несмотря на высокую цену билетов, зрители назвали шоу низкопробным с пошлыми шутками. К организации представления могли иметь отношения и областные чиновники, сообщает kursdela.biz.
snowqueen.chel/vk.com
ХМАО
В Тарко-Сале коммунальщики три дня не замечали фонтан из прорвавшейся трубы, пишет muksun.fm. Когда жители смогли дозвониться до аварийной службы, бригада выехала на место, осмотрела прорыв и тут же уехала. В «Ямалкомуналэнерго» прокомментировали, что порыв был незначительный.
Волгоградская область
В январе в Волгограде заметно подорожали продукты питания, сообщает novostivolgograda.ru. В частности, в области на 1,2% повысилась цена на кур охлаждённых и мороженых; рыбу мороженую неразделанную также на 1,8%. Кроме того, подорожали мука, сыры, куриные яйца. Цены повысились также и на овощи, цена за 1 кг белокочанной капусты увеличилась на 7,5%; лук репчатый — 10,2%; морковь — 7,5%; помидоры свежие — 13,5%; огурцы свежие — 34,22%.
Свердловская область
Прокуратура в Екатеринбурге через суд намерена обязать власти ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше, пишет tagilcity.ru. Свалка горит уже несколько дней, в связи с этим МЧС рекомендовало жителям Уралмаша реже выходить из дома, а надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Прокуратура полагает, что свалку нужно ликвидировать, сделать это должны силами Мингосимущества, Министерства ЖКХ и районной администрации.
Для Нижнего Тагила, который входит в Северную зону, до 30 июня 2020 года тариф останется прежним — 659 рублей 23 копейки. Жители многоквартирных домов продолжат платить 117 рублей 49 копеек за человека. С 1 июля плата увеличится до 720 рублей 16 копеек. С 1 января 2021 года размер тарифа станет 888 рублей 72 копеек.