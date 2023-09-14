Новосибирский врач рассказал, как женщина превратила младенца в алкоголика Врач Фунтиков: женщина пристрастила малыша к алкоголю, пытаясь успокоить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина пристрастила ребенка к алкоголю, прикладывая к его губам ватку со спиртным, рассказал главный внештатный детский специалист министерства здравоохранения Новосибирской области по профилактической медицине Андрей Фунтиков. В интервью местному изданию Горсайт он пояснил, что таким образом родительница пыталась успокоить буйное чадо. При этом он отметил, что женщина и сама употребляла во время беременности

Ребёнок родился, и был очень беспокойным. Так она прикладывала ему к губам ватку, пропитанную водкой, и он успокаивался. Это страшные вещи. Организм ребёнка настолько восприимчив, что он уже в утробе матери привык к алкоголю. Он кричал из-за того, что ему необходимо было дозу, — рассказал врач.

При этом где и когда это произошло он не пояснил.

Ранее врач-дерматовенеролог Лариса Макушкина рассказала, что частое употребление алкоголя приводит к раннему старению. Если сравнить двух людей одного возраста, один из которых не выпивает, это будет хорошо заметно. Она уточнила, что это связано прежде всего со снижением уровня витаминов из-за спиртных напитков.

Нарколог Александр Дмитриев до этого предупредил, что одним из основных признаков развития алкоголизма является непреодолимая тяга к спиртным напиткам. По его словам, сначала формируется психологическая зависимость — постепенно появляется желание пить чаще.