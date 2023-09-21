Не менее 17 человек отравились газом в медицинском колледже в Мордовии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере 17 человек отравились газом в медицинском колледже в мордовском городе Краснослободске, сообщило ТАСС ГУ МЧС по республике. Среди пострадавших есть девять детей, при этом пять человек находятся в реанимации.

21 сентября в 15:50 поступила информация, что в Краснослободском районе в населенном пункте Краснослободск в медицинском колледже произошло отравление неизвестным газом. Пострадали, по предварительным данным, 17 или 18 человек, из них девять детей. Пятеро находятся в реанимации, — говорится в сообщении.

По данным управления МЧС, всем пострадавшим от 17 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что трое детей были госпитализированы в больницу с признаками отравления после того, как посетили бассейн в Сергиевом Посаде. Позже отметили, что отравление в бассейне произошло из-за сбоя оборудования. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку. Кроме того, директор сети клубов «Виктория» Ирина Круликовская заявила, что фитнес-клуб оказывает помощь всем пострадавшим.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел утром в субботу, 16 сентября, в фитнес-центре на улице Железнодорожной. Во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их увезли в больницу.