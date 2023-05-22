Названа причина блэкаута в Симферополе Власти Крыма: электричество в Симферополе было отключено из-за шквального ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной отключения электричества в Симферополе и ряде близлежащих населенных пунктов стала авария на линии электропередачи, которая приключилась из-за шквалистого ветра, сообщается на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма. По данным ведомства, сейчас подача света возобновлена полностью.

Энергетики завершили работы на линии электропередачи 110 кВ. Один из проводов линии был оборван 21 мая вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в городе Симферополе и Симферопольском районе, — говорится в сообщении Минэнерго Крыма.

Об аварии на линии электропередачи в Симферополе и последующем частичном отключении электричества ранее сообщили в компании «Крымэнерго». В 03:03 22 мая после устранения неполадок на ЛЭП подача электричества была возобновлена в полном объеме.

Утром 22 мая стало известно, что электроснабжение Запорожской атомной электростанции перевели на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВ. Причины отключения внешнего электроснабжения неизвестны. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории станции находится в норме.