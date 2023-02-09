Названа предварительная причина взрыва в доме в Новосибирске ТАСС: предварительной причиной взрыва в жилом доме в Новосибирске названа утечка газа

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По предварительным данным, причиной взрыва и последующего обрушения подъезда в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске стала утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб. В результате происшествия погибли два человека, по меньшей мере четверо пострадали.

Предварительно, причина — утечка газа. Рассматривается также версия неисправности газового оборудования, — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел утром 9 февраля. Сообщение поступило в экстренные службы в 03:43 мск (07:43 по местному времени). В результате взрыва газа обрушился третий подъезд четырехподъездного пятиэтажного дома по улице Линейная.

После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. Экстренные службы занимаются тушением огня и разбором завалов. Предположительно, под ними могут оставаться люди.

К месту взрыва прибыли 13 автомобилей скорой помощи.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 куб. м завалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.