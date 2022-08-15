Назван первый регион, в котором вернули масочный режим В Бурятии вернули масочный режим

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Власти Бурятии приняли решение вернуть масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину. На территории региона также усилят требования соблюдения правил гигиены.

Ограничение будет действовать в общественных местах, в частности, на транспорте, в медицинских и социальных учреждениях, а также в аптеках, органах власти и МФЦ. Для общепитов мера пoкa носит рекомендательный характер. Соответствующий указ будет опубликован на сайте правительства 16 августа.

4 августа эпидемиологическая служба Бурятии предлагала вернуть масочный режим. В частности, врачи рекомендовали пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. Подчеркивалось, что медицинские организации готовы к усилению вакцинации в преддверии эпидсезона: регион ожидает поступление 21000 доз вакцины «Спутник V» и уже получил 3900 комплектов вакцины для подростков.

За последние сутки в Бурятии был зафиксирован 201 случай коронавируса, 16 пациентов госпитализировали. Неделю назад, 8 августа, в регионе было обнаружено 110 случаев COVID-19, шесть жителей региона направили на лечение в медицинские учреждения.

Ранее в Иркутской области начали разворачивать дополнительный коечный фонд в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Количество мест для пациентов с COVID-19, по данным регионального Минздрава, увеличили почти вдвое.