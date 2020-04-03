Наземный транспорт в Москве станет ходить реже

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Работа метрополитена, МЦК, МЦД и трёхсот самых популярных московских маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев останется в режиме рабочих дней. Однако некоторые маршруты наземного транспорта столицы будут ходить реже из-за сокращения пассажиропотока.

Некоторые маршруты работают в режиме приближенном к рабочему, с учётом того, что часть предприятий временно не работают, — сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, число людей, использующих московский метрополитен, к 25 марта сократилось на 44% по сравнению с 26 февраля. Также пассажиров стало меньше в наземном транспорте и электричках (на 32%). Лишились клиентов службы такси (сокращение на 23%) и каршеринг (сокращение на 26%). На 26% уменьшилось число людей, совершающих поездки на автобусе из Московской области в Москву, однако количество автомобилей по этому направлению выросло на 4%.