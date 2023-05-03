Напасть на руководство Крыма собирались те, кто подрывал железную дорогу Аксенов: нападение на руководство Крыма готовили те же люди, что подрывали железную дорогу

Фото: t.me/Aksenov82

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил в своем Telegram-канале сотрудников ФСБ за предотвращение нападения на него и других сотрудников администрации региона. Он отметил, что покушение готовила та же группа, которая ранее подрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве, — заявил Аксенов.

Он добавил, что российские спецслужбы обязательно найдут и накажут заказчиков покушения. Украину Аксенов назвал террористическим государством.

3 мая стало известно, что сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. Покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, по данным спецслужбы, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма.