Над Белгородским районом сбили беспилотник Губернатор Белгородской области: над Белгородским районом сбили БПЛА, пострадавших нет

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит системой противовоздушной обороны над Белгородским районом. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы на земле уточняют последствия данного инцидента.

Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — говорится в публикации.

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. На текущий момент пострадавших нет, но легковой автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы для обеспечения безопасности и расследования инцидента.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковных Люберцах упал беспилотник, дрон нашла у себя на участке жительница деревни Машково. По информации канала, он был оснащен камерой, взрывчатки в нем обнаружено не было. Пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До того SHOT сообщил, что в Москве возле здания Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной нашли беспилотник. По данным канала, предмет, похожий на дрон, нашел охранник вуза утром 20 мая в траве возле здания университета. Он сразу же вызвал полицию. Минобороны информацию не комментировало.