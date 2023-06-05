На Урале многодетной матери грозит год колонии за смерть дочери-диабетика Многодетную мать на Урале обвинили в смерти дочери из-за несделанного укола инсулина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге гособвинение запросило суд год лишения свободы для 50-летней местной жительницы, обвиняемой в смерти 10-летней дочери, сообщили «КП — Екатеринбург» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, многодетная мать, зная о сахарном диабете у ребенка, умышлено не давала ему инсулин.

Как пишет издание, трагедия произошла 17 ноября 2021 года. На первых допросах женщина призналась, что больше полагалась на народную медицину и различные обряды, поэтому не давала дочери необходимое количество лекарств. Однако позже обвиняемая отказалась от своих слов и заявила, что всегда следила за уровнем сахара у девочки.

По словам матери, диабет у дочери был выявлен в 2018 году, с тех пор они раз в месяц посещали эндокринолога, ребенок соблюдал специальную диету и прием двух препаратов, которые выдавались больницей. В ночь на 17 ноября у девочки резко ухудшилось самочувствие, мать измерила ей уровень сахара и сделала укол.

Дочка заснула. Через несколько минут я подошла к ее кровати, чтобы разбудить и измерить уровень сахара в крови. Однако на мои попытки разбудить она не реагировала. До прибытия скорой помощи я била ее по щекам и делала непрямой массаж сердца. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть, — утверждает женщина.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, гособвинитель запросил для нее год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в Лодейном Поле Ленинградской области годовалый мальчик умер, подавившись морковью в гостях у бабушки. Ребенок был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.