На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове

Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве друга, сообщила пресс-служба суда. Тело жертвы с пакетом на голове обнаружили 13 января у озера Шарташ.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 марта 2026 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение трех суток, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в жестоком убийстве 47-летнего прораба Ильи Одушева, чье тело было обнаружено с пакетом на голове. По предварительным данным, конфликт произошел 6 января после совместного распития алкоголя, после чего мужчина был убит, а тело вывезено в лес.

