На военкомат в Тульской области напали с топором Окно военкомата в Тульской области разбили топором, чтобы поджечь одно из помещений

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В ночь на 31 мая неизвестный напал с топором на военкомат в Ясногорске Тульской области. Злоумышленник разбил окно, чтобы поджечь одно из помещений, сообщает Telegram-канал Baza. По данным издания, огню не дали распространиться сотрудники военного ведомства, ликвидировав возгорание до приезда пожарных.

Преступник пришел к зданию около 4 утра и разбил окно кабинета одного из сотрудников топором, который бросил там же. Затем неизвестный попытался поджечь здание, однако сотрудники военкомата потушили огонь еще до приезда пожарных, — пишет Baza.

О том, был ли пойман злоумышленник, не сообщается.

Ранее неизвестный попытался поджечь военкомат в Симферополе на улице Сельвинского. Злоумышленник перелез через забор, проник на территорию военного комиссариата, метнул «коктейль Молотова» в окно и скрылся. Здание спасла решетка, в которую попала бутылка с горючей смесью.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины платят порядка 30 тысяч рублей тем, кто устраивает экстремистские акции по поджогу российских военкоматов. Злоумышленник должен зафиксировать свои действия на камеру, чтобы получить деньги.