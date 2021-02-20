На Сахалине проведут проверку по факту избиения воспитанницы интерната

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Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе. В своём избиении девочка винит сверстниц.

Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ Школа-интернат «Радуга» телесных повреждений, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства планируют проверить надлежащее исполнение обязанностей сотрудниками учреждения, допустившими происшествие, а также выяснить причину и возможность самовольного ухода воспитанницы.

Ранее местное издание Astv.ru сообщило , что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка в носочках, легинсах и футболке, всю окровавленную. Она забрала её, чтобы отвезти в больницу. По дороге подросток рассказала, что девочки избили её утром, воспитатели положили её в медицинское отделение, но она оттуда ушла и её избили ещё раз, уже головой о стену. В больнице 15-летней девочке диагностировали сотрясение мозга.

Как писал NEWS.ru, мировой суд в Новосибирске в связи с примирением сторон 13 января прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении медсестры туберкулёзной больницы, обвиняемой в жестоком обращении с ребёнком. Ранее в Сети распространилось видео, на котором одна медсестра берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а другая бьёт его рукой. СК РФ возбудил три уголовных дела. Одно — о халатности больничной администрации, ещё два — о жестоком обращении с детьми. В декабре 2020 года одну из медсестёр приговорили к году исправительных работ.