Новосибирский суд закрыл дело ударившей ребёнка медсестры

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Мировой суд в Новосибирске в связи с примирением сторон 13 января прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении медсестры туберкулёзной больницы, обвинённой в жестоком обращении с ребёнком.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором одна медсестра берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а другая бьёт его рукой. СК РФ возбудил три уголовных дела. Одно — о халатности больничной администрации, ещё два — о жестоком обращении с детьми. В декабре 2020 года одну из медсестёр приговорили к году исправительных работ.

Мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района освободил от уголовной ответственности другую медсестру Наталью Старусеву. Её обвиняли по статье 156 УК РФ. Суд установил, что 3 ноября 2020 года она ударила мальчика ладонью в спину.

В Управлении судебного департамента в Новосибирской области рассказали РИА Новости, что мать пострадавшего мальчика в суде заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, так как знает Старусеву много лет и у них сложились хорошие отношения. Медсестра (которую уволили после инцидента) принесла извинение ребёнку и возместила моральный вред в сумме 10 тысяч рублей. Она утверждает, что раскаялась в своём поступке.

Областной Минздрав и руководство Новосибирской клинической туберкулёзной больницы приняли меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в медучреждении: там устанавливаются камеры, увеличен штат нянь и введены должности воспитателей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Новосибирской области проводят проверку в детском доме-интернате для умственно отсталых детей после появления в соцсетях информации об издевательствах над 17-летним подростком.