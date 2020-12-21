На Сахалине досрочно завершили строительство инфекционного центра

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Военные специалисты досрочно завершили строительство и сдали в эксплуатацию медицинский инфекционный центр в Южно-Сахалинске.

Медицинский центр оснащён аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), цифровым рентгеновским комплексом, необходимым оборудованием для взятия анализов и эндоскопии, сообщает ОТР. В отделении 150 коек, после получения лицензии инфекционный блок сможет принимать пациентов, в том числе с тяжёлой формой коронавируса.

Здесь оборудованы отдельные входы. Пациенты не пересекаются, нет пересечения «чистых» и «грязных» зон. Весь персонал проходит через санитарные шлюзы. Вынос инфекции за пределы корпуса практически невозможен, — рассказала начальник управления компании военно-строительного комплекса Вероника Касаджикова.

С учётом сейсмической активности на Сахалине специалисты использовали специальные технологии при строительстве центра. Монолитный железобетонный каркас корпуса здания был усилен продольными и поперечными балками, что позволит выдержать землетрясение до 10 баллов.

Медицинский инфекционный центр в Южно-Сахалинске стал 30-м по счёту, построенным военными специалистами в России с начала пандемии.

Как сообщал NEWS.ru, в Стерлитамаке 19 декабря был открыт второй инфекционный госпиталь в Башкирии. Его возведение заняло 50 дней. Медучреждение включает 74 боксированные палаты, из которых 60 — боксы круглосуточного пребывания и 14 — реанимационные. В центре есть родильное и детское отделения, кислородная станция. Кроме того, на территории расположены общежитие, пост охраны, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция.