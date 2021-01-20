На Петровке начали проверку после публикаций о понятых через чат Telegram

https://static.news.ru/photo/7b815efe-5b17-11eb-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МВД по Москве проводит проверку информации о найме понятых через закрытый чат в мессенджере Telegram.

Ранее появилась информация о существовании закрытого Telegram-чата, с помощью которого сотрудники МВД предположительно нанимают понятых для участия в следственных действиях. Добровольцев искали среди студентов и других желающих подзаработать, писал «Коммерсант».

Факты, указанные в публикации, будут тщательно проверены. Действиям сотрудников будет дана правовая оценка, — цитирует издание представителя МВД.

Источник отметил, что на внутреннем сленге студенты называли выезд на оперативное мероприятие «съездить на экзамен», а перевод денег за работу — «получить зачёт». Среди них были и понятые по делу Ивана Голунова Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов, но их «уже отчислили». Также сообщается, что администраторы чата уже стёрли его содержимое.

В июне 2019 года журналиста Ивана Голунова задержали сотрудники полиции, при нём якобы было обнаружено наркотическое вещество мефедрон. Позже уголовное дело против Голунова было закрыто из-за недостаточности доказательств его вины. Сам журналист неоднократно заявлял, что наркотики ему подбросили при задержании.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший оперативник УВД по ЗАО Максим Уметбаев частично признал свою вину в суде.