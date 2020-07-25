На Кубани внедорожник протаранил магазин

Ребёнок пострадал на Кубани, когда внедорожник Land Cruiser врезался в супермаркет «Магнит».
Как
Момент аварии попал на запись камер наблюдения, расположенных в магазине. На кадрах видно, кто автомобиль въезжает в супермаркет, разбивая при этом витрину и снося с пути прилавки. Ребёнок появился на пути внедорожника за несколько секунд до этого.
В результате происшествия пострадал мальчик, который находился в магазине. С травмами различной̆ степени тяжести и с порезами ребёнка госпитализировали. Как отмечают очевидцы, водитель был пьян — мужчина еле стоял на ногах.
Как писал NEWS.ru, 74-летний мужчина погиб под колёсами собственного внедорожника в Нижегородской области. Правоохранительные органы отмечают, что мужчина покинул автомобиль Mitsubishi L200, при этом не приняв никаких мер, чтобы предотвратить произвольное движение транспортного средства.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен