На Камчатке частично разрешили работу некоторых предприятий сферы услуг

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В Камчатском крае частично сняли санитарные ограничения.

Жителям края стали доступны одиночные прогулки с детьми и занятия спортом, а также с некоторыми ограничениями посещение предприятий сферы услуг: парикмахерских, химчисток, салонов красоты, ремонта одежды и обуви, магазинов непродовольственных товаров, расположенных вне торговых центров.

С 12 мая в Камчатском крае официально будут разрешены одиночные прогулки с детьми и спорт на свежем воздухе.<...> С некоторыми ограничениями разрешена работа предприятий сферы услуг <...> Владельцы предприятий будут обязаны обеспечить использование масок и перчаток всеми посетителями и принимать строго по предварительной записи при условии не больше одного клиента в помещении, — процитировали сообщение властей региона в «Интерфакс».

Отмечается, что ограничительный режим в регионе сохраняется, в том числе обязательное ношение средств индивидуальной защиты, до 31 мая.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, как правильно носить медицинские маски. Она пояснила, что важно не только вовремя менять маски, но и правильно их утилизировать.