Мужчину с коронавирусом в Забайкалье принудительно госпитализируют

https://static.news.ru/photo/6a0e0de6-942c-11ea-a0f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Забайкалья будет принудительно госпитализирован заражённый коронавирусной инфекцией мужчина. Соответствующее решение было принято на заседании суда Забайкальского края.

Об этом 12 мая на совещании краевого правительства сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

По её словам, мужчина будет принудительно госпитализирован сегодня же. Как отметила Лапа, ранее пациент нарушил режим самоизоляции — он скрылся с места проведения карантина после того, как получил положительный результат тестирования на коронавирус.

Двухнедельная самоизоляция в Забайкалье является обязательной для людей, прибывших из регионов страны с неблагополучной эпидобстановкой, — приводит слова Лапы ТАСС.

На данное время на территории края 386 человек заразились коронавирусом, 1 пациент скончался.

Как писал NEWS.ru, Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 мая, в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. В королевстве число заразившихся составляет 227 436.