Мужчина задушил мать и бабушку, собиравшихся отправить его в психбольницу В Алуште мужчина задушил мать и бабушку, собиравшихся отправить его в психбольницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В крымской Алуште мужчина задушил мать и бабушку, которые хотели отправить его на психиатрическое лечение, сообщила прокуратура Республики Крым в своем Telegram-канале. Злоумышленника задержали, мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Как полагает следствие, 31 марта 2023 года мужчина 1989 года рождения, находясь по месту жительства в квартире по улице Краснофлотской, задушил мать 1961 года рождения и бабушку 1937 года рождения, — говорится в сообщении.

Telegram-канал «112» сообщает, что женщины 62 и 86 лет обсуждали госпитализацию мужчины в психиатрическую клинику: незадолго до случившегося у него диагностировали шизофрению. Крымчанин подслушал диалог родственниц и решил их убить. Дождавшись, пока все уснут, он задушил их и вынес тела на улицу.

Трупы обнаружила соседка и позвонила в полицию. По другой версии, к силовикам обратились коллеги одной из погибших из-за того, что та не вышла на работу.

Ранее в Мариинском Посаде Республики Чувашия арестовали 37-летнего мужчину, который убил мать во время ссоры. Мужчина совершил преступление шнурками от обуви.