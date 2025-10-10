Мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого под Петербургом

Мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого под Петербургом

Россиянин убил знакомого и спрятал его тело в карьере в Ленинградской области, сообщает «Петербург2». Злоумышленника ждет суд.

По данным следствия, инцидент произошел во время застолья в прошлом году. Тогда между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. 41-летний мужчина схватил нож и дважды ударил 59-летнего оппонента в живот. Эти ранения оказались смертельными.

Злоумышленник попытался скрыть следы убийства. Он вывез тело в заброшенный карьер возле деревни Остров и спрятал его там. Только через год останки обнаружили, что позволило восстановить картину происшествия.

Ранее в Ишиме 73-летняя пенсионерка зарезала своего 54-летнего собутыльника, после того как он сделал ей непристойное предложение. Конфликт произошел во время совместного распития спиртного в квартире.