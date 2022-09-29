Муфтият Дагестана попросил у Путина отсрочку для жителей республики Советник муфтия РД Гамзатова попросила у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев

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Айна Гамзатова

Отсрочку от мобилизации для жителей Дагестана попросила советник муфтия республики Айна Гамзатова, говорится в Telegram-канале муфтията. По ее словам, в течение шести месяцев в республике смогут профессионально подготовить дагестанцев в учебных центрах.

Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов, — сообщила Гамзатова.

Советник муфтия сослалась на опыт главы Чечни. По ее мнению, глава региона, Рамзан Кадыров, «грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в республике, создав им необходимые условия полевой учебной базы».

Она также попросила Путина рекомендовать опытных инструкторов, которые помогли бы подготовить за шесть месяцев «настоящих воинов».

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана жители села Эндирей перекрыли федеральную трассу, протестуя против частичной мобилизации. На кадрах было видно, как на улицы вышли десятки местных жителей. Полиция пыталась разогнать протестующих, стреляя в воздух. По словам местных жителей, причиной перекрытия трассы стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии.