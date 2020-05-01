Москву теперь патрулируют спасатели на мотоциклах

https://static.news.ru/photo/f2789854-8ba8-11ea-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/infocentrkgh

1 мая к патрулированию столицы подключились мотогруппы спасателей. Об этом заявили в комплексе московского городского хозяйства.

Всего одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров, — цитирует сообщение РИА Новости.

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности подготовил 165 спасательных мотогрупп. Их задача оперативно прибывать на места происшествий и оказывать не только медицинскую, но и психологическую помощь пострадавшим. Мото-спасатели также могут принимать меры для устранения угроз при ДТП, пожаре и других происшествиях.

Сейчас расчёты быстрого реагирования работают в пяти округах Москвы. Как отметили в комплексе, это позволяет охватывать всю столицу. Спасатели обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая маски, перчатки, очки и средства дезинфекции.

Как рассказали в пресс-службе, мотогруппы работают в Московском регионе уже более пяти лет. Они помогают ликвидировать последствия автомобильных аварий и оказывают первую помощь пострадавшим, а также содействуют в тушении пожаров и поисках пропавших людей.

Как писал NEWS.ru, ранее в столице прошла шестая масштабная дезинфекция.