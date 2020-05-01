В столице прошла шестая масштабная дезинфекция

https://static.news.ru/photo/318803b0-8ba7-11ea-918e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве специалисты комплекса городского хозяйства обработали дезинфицирующими препаратами дороги, дворы, переходы и другие объекты уличной инфраструктуры. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что 1 мая была проведена шестая по счёту масштабная дезинфекция улиц и общественных пространств за время пандемии коронавируса. В дезинфекции города участвовали около 70 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники. Также было задействовано 2,3 тысячи единиц оборудования.

Особое внимание было уделено обработке дезинфицирующими средствами территорий больниц и поликлиник, входов в метро, пространства перед ними. Также продезинфицированы транспортно-пересадочные узлы и остановки.

Всё это сделано для того, чтобы максимально оградить от инфекции территорию города, жителей города, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что общественные пространства обрабатываются еженедельно, и каждый день проводится дезинфекция подъездов.

Как писал NEWS.ru, усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что все работающие на станциях водоподготовки должны проходить ежедневное тестирование. Кроме того, необходимо чётко соблюдать зоны разделения труда, дистанцию между работниками, а также осуществлять контроль за дезинфекцией помещений. Отмечается, что в период пандемии системы жизнеобеспечения города работают в особом режиме. При этом Мосводоканал ввёл усиленный режим дезинфекции и усилил контроль безопасности питьевой воды.