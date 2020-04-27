В Москве усилен контроль за безопасностью питьевой воды

https://static.news.ru/photo/a2638800-889d-11ea-86ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков, — цитирует Собянина ТАСС.

Он добавил, что все работающие на станциях водоподготовки должны проходить ежедневное тестирование. Кроме того, необходимо чётко соблюдать зоны разделения труда, дистанцию между работниками, а также осуществлять контроль за дезинфекцией помещений.

Отмечается, что в период пандемии системы жизнеобеспечения города работают в особом режиме. При этом «Мосводоканал» ввёл усиленный режим дезинфекции и усилил контроль безопасности питьевой воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для борьбы с коронавирусом в Москве могут начать использовать беспилотники. С соответствующим предложением к столичному мэру обратился соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.