Общество

В Москве усилен контроль за безопасностью питьевой воды

18:27, 27 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков, цитирует Собянина ТАСС.

Он добавил, что все работающие на станциях водоподготовки должны проходить ежедневное тестирование. Кроме того, необходимо чётко соблюдать зоны разделения труда, дистанцию между работниками, а также осуществлять контроль за дезинфекцией помещений.

Отмечается, что в период пандемии системы жизнеобеспечения города работают в особом режиме. При этом «Мосводоканал» ввёл усиленный режим дезинфекции и усилил контроль безопасности питьевой воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для борьбы с коронавирусом в Москве могут начать использовать беспилотники. С соответствующим предложением к столичному мэру обратился соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

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