Москвичи не смогут пользоваться соцкартами для поездок на работу

https://static.news.ru/photo/da4d29c4-0a5c-11eb-87dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы из групп риска не смогут пользоваться льготами для проезда на общественном транспорте, даже если работодатель требует от них присутствия на рабочем месте, заявили в оперативном штабе города по борьбе с коронавирусом.

Горожанам придётся самостоятельно оплачивать транспорт или просить компенсацию от работодателя, говорится в Telegram Оперштаба.

Обращаем внимание, что в случае, если работодатель считает критичным отсутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте, льготный проезд им доступен не будет, — отмечается там.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.

Позднее Собянин отметил, что социальные карты москвичей, которые поедут к врачу по неотложным показаниям, будут разблокированы.