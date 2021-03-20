В Москве ожидается гололедица

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Мокрый снег, сильный ветер и минусовая температура создадут в Москве гололедицу вечером 21 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ближайшие часы погода в столице ухудшится: ожидается снег, мокрый снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Такие погодные условия сохранятся до утра 22 марта, — цитирует сообщение «Москва 24».

При этом автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать внезапных манёвров, а пешеходов — не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 20-21 марта температура начнёт понижаться, в выходные она будет на два градуса ниже климатической нормы.

Жители Москвы уже в ближайшие 10–20 лет почувствуют на себе климатические аномалии, способные изменить их жизнь. В частности, резкая смена морозов и оттепелей заставила горожан носить водонепроницаемую обувь. Кроме того, нынешнее поколение столичных жителей стало использовать зимой зонт. Летние изменения климата тоже отразится на одежде, писал NEWS.ru.