Клуб Gipsy в Москве хотят оштрафовать за несоблюдение «дистанцирования»

https://static.news.ru/photo/0bed815a-054d-11eb-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночном клубе Gipsy в центре Москвы специалисты столичного управления Роспотребнадзора выявили ряд нарушений мер, предписанных для профилактики коронавируса. По словам главного специалиста-эксперта ведомства Шамиля Мустафаева, заведению может грозить штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток.

В ходе мониторинга в ночном клубе Gipsy специалистами управления установлено нарушение социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха, — цитирует РИА Новости Мустафаева.

Специалист подчеркнул, что ведомство и впредь будет проверять места массового пребывания людей до нормализации эпидобстановки в городе.

Как писал NEWS.ru, ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима. Всего предприятиям торговли в столице выписаны уже более 15 тыс. штрафов за аналогичные нарушения. Закрыты на сегодняшний день из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима 43 магазина в Москве.