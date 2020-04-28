Московские власти ужесточили требования к соблюдению покоя и тишины

https://static.news.ru/photo/a27e27a8-8976-11ea-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Moschenkov/Global Look Press

Власти Москвы разрешили проводить ремонтные работы в утренние и вечерние часы, но не больше четырёх часов в день. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что закон о тишине разрешает проведение ремонтных работ в домах не больше восьми часов в сутки: с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов. Жители Москвы попросили власти ужесточить требования на время режима самоизоляции.

Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более четырёх часов в будние дни. Всё остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина, — заявил Собянин.

NEWS.ru писал, что столичный градоначальник ранее заявил об снижении практически в два раза динамики инфицирования коронавирусом в Москве.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.