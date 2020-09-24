Московские власти посоветовали людям ограничить общение

https://static.news.ru/photo/9769cc42-fe6e-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом обратил внимание жителей города на рост числа новых случаев заражения COVID-19. В ведомстве посоветовали москвичам меньше контактировать друг с другом.

Кроме того, жителям столицы следует соблюдать действующие правила ношения масок, закрывая ими рот и нос, передаёт РБК.

Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. <...> Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан, — отметили в оперштабе.

Там добавили, что динамика роста новых случаев подтверждается ростом на 30% числа госпитализаций заражённых коронавирусом. При этом в городе создан «значительный резерв коечного фонда», во всех медучреждениях есть необходимые препараты и оборудование.

Также большое число тестов, которые проводятся каждый день, помогает разрывать цепочку передачи вируса.

Как писал NEWS.ru, дальнейшее развитие эпидемиологического процесса по коронавирусу, в том числе появление второй волны пандемии, зависит от соблюдения мер безопасности каждым отдельным гражданином. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что важными составляющими управляемого эпидпроцесса являются соблюдение масочного режима, социальной дистанции, правил гигиены и своевременное обращение за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания.