Московская мэрия попросит предприятия перевести работников на удалёнку

https://static.news.ru/photo/8f6f47da-088f-11eb-b014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти столицы хотят предложить руководству промышленных предприятий перевести на удалённую работу всех работников, которые не заняты в производственном цикле, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в мэрии понимают, что есть отрасли, такие как пищевая промышленность, где 90-95% сотрудников работают непосредственно на производстве. В таких случаях нельзя нарушать производственный цикл, передаёт ТАСС.

Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что введённые в Москве ограничительные меры распространяются и на «переболевших» вирусом горожан. Он пояснил, что учёные ещё слишком мало знают о коронавирусной инфекции, неизвестно, сколько длится иммунитет к вирусу, приобретённый в результате болезни. Также пока неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно.