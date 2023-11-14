Младенец пострадал в результате атаки ВСУ на Донецк Мэр Донецка Кулемзин: младенец получил ранения при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Ребенок 2023 года рождения пострадал в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, младенца доставили в больницу.

При обстреле Куйбышевского района по ул. Шахтерской славы получил ранение мальчик 2023 года рождения. Доставлен в Республиканский травматологический центр, — написал Кулемзин.

Несколько дней назад мэр Донецка рассказал, что при атаке ВСУ на Петровский район города погибла 33-летняя женщина. Кулемзин добавил, что в ночь на 13 ноября украинская армия три раза обстреливала город. Он добавил, что ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 мм в направлении Петровского и Куйбышевского районов.

В общей сложности было зафиксировано 36 обстрелов территории ДНР. Как отметили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под огнем противника также оказались Горловка, Тельманово и Ясиноватский район.

Также мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. Он уточнил, что украинские военные выпустили снаряды по поселку Зайцево в Никитовском районе города.