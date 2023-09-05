Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, мужчина был убит при обстреле Куйбышевского района Донецка.

При обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб мужчина 1951 года рождения. Ранена женщина 1951 года рождения и мужчина 1993 года рождения, — написал Кулемзин.

Он также добавил, что при обстреле Петровского района ранения получил мужчина 1973 года рождения. Кроме того, был поврежден частный дом по улице Полухина.

Ранее Кулемзин сообщил о том, что здания двух детсадов получили повреждения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск. Он также рассказал, что в результате ночного обстрела города погиб один пенсионер. В период с 21:00 до 09:00 украинская армия атаковала столицу ДНР дважды. Все прилеты зафиксированы в Петровском районе.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены.