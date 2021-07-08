Минприроды заинтересовало фото замглавы Забайкалья с краснокнижными цветами

Минприроды Забайкальского края заинтересовалось снимком в соцсетях вице-губернатора региона Аягмы Ванчиковой. На фото чиновница позирует с букетом цветов, очень похожих на краснокнижные, пишет «МК в Чите».

Ведомство направило запрос в компетентные органы для объективного выяснения обстоятельств этого дела. Как отметили в министерстве, у них нет экспертов, способных определить вид цветов на фото.

Портрет с цветами Ванчикова опубликовала на своей странице в Instagram ещё в начале июня. Сейчас эта публикация уже удалена. Предполагается, что в руках она держит сорванные цветы малого лилейника либо лилии даурской, занесённые в Красную книгу Забайкалья.

Ранее Ванчикова попала в центр скандала после того, как в ноябре 2020 года раскритиковала врачей за переполненные стационары и рост числа заболевших коронавирусом в регионе. Недовольство чиновницы также вызвала работа местного Минздрава, который, по её словам, не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения».