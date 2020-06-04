Минобороны начало переброску в Забайкалье полевого госпиталя

https://static.news.ru/photo/cefe3958-a663-11ea-b6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России по поручению президента Владимира Путина приступило к оперативной переброске из Бурятии в Забайкальский край полевого госпиталя.

Медицинское подразделение в составе из 133 военнослужащих и 31 единицы специальной военной техники должно будут преодолеть более 700 км по пути из населённого пункта Кяхта.

Многопрофильный мобильный госпиталь построят на базе пневмокаркасных сооружений, он будет рассчитан на 100 коек для лечения коронавирусных больных с отделениями анестезиологии и реанимации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, госпиталь будет укомплектован аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Ранее Путин отметил рост заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае и призвал оперативно помочь региону. В связи с этим он поручил Минобороны незамедлительно приступить к развёртываю в крае госпиталя со всем необходимым оборудованием и штатом специалистов.

Как ранее писал NEWS.ru, главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа отметила, что с середины мая коэффициент заражения в регионе непрерывно растёт. К концу месяца он составил 1,6. В регионе зафиксировано свыше 900 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 417 пациентов, 14 скончались.