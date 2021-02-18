Мэр Тольятти Анташев ушёл в отставку после критики горожан

https://static.news.ru/photo/82cce7a0-71fb-11eb-8ac0-96000091f725_660.jpg Сергей Анташев Фото: tgl.ru

Мэр Тольятти Сергей Анташев принял решение покинуть свой пост. Причиной отставки стала критика со стороны жителей города и властей Самарской области за недоработки по нацпроектам.

О решении стало известно после встречи Анташева с губернатором региона Дмитрием Азаровым.

В последнее время в адрес руководства Тольятти звучали претензии от властей региона и местных жителей. В том числе из-за недоработок при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали также из-за качества решения задач в сфере дорожного строительства, ЖКХ, экологии, — говорится в сообщении правительства Самарской области.

Причиной критики также был срыв плана по обеспечению жильём детей-сирот, а также проблемы с рекультивацией территорий промышленных предприятий. В правительстве напомнили, что за последние месяцы сменились главы трёх муниципальных районов области.

Как сообщал NEWS.ru, глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении. По словам главы региона Сергея Аксёнова, сообщившего об отставке, исполнять обязанности главы горадминистрации будет замглавы Валентин Демидов.