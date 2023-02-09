Стало известно, где разместятся жители взорвавшегося дома в Новосибирске Жителей взорвавшейся многоэтажки в Новосибирске разместят в местной школе

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Жителей взорвавшегося в Новосибирске пятиэтажного жилого дома временно разместят в здании местной школы № 85, рассказали NEWS.ru в пресс-службе городской мэрии. Для них также подготовлены места в муниципальной гостинице, социальных центрах и маневренном фонде. Пострадавшим предоставят горячее питание.

В школе № 85 организован пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома. <...> Во временном пункте организовано горячее питание, работают психологи. Полным ходом идет спасательная операция. Люди будут размещены в маневренном фонде, социальных центрах, муниципальной гостинице «Северная» — никто на улице и в ПВР не останется, — сказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Первоочередной задачей является спасение пострадавших из-под завалов, а уже потом размещение людей, уточнили в мэрии. Кроме этого, администрация города может выплатить по 100 тысяч рублей жителям разрушенного дома.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным, жертвами ЧП стали три человека, Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель двух человек. Количество пострадавших составляет 11 человек, они госпитализированы. Судьба еще 11 жителей дома пока неизвестна, они не выходят на связь.