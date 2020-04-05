Медики не обнаружили заболевших коронавирусом в суворовском училище в Перми

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Почти 130 преподавателей и учащихся Пермского суворовского училища были обследованы медицинскими специалистами на коронавирус. В результате проверки заражённых не найдено, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Медики провели обследование в суворовском училище после того, как у одного из педагогов проявились симптомы, похожие на признаки COVID-19. Первичный экспресс-тест преподавателя показал, что наличие заболевания возможно.

Всего обследовали 128 человек — всех суворовцев 11-х классов училища, а также преподавателей и медперсонал, потенциально контактировавших с воспитателем. Все тесты показали отрицательный результат, передаёт «Интерфакс».

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 65 тысяч, более 252 тысяч выздоровели. Хуже всего дела обстоят в США — там более 312 тысяч заболевших, причём значительная часть из них живёт в Нью-Йорке. В Европе в самой тяжёлой ситуации оказались Испания (более 130 тысяч заражённых) и Италия (более 124 тысяч).

Как ранее писал NEWS.ru, редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова до последнего верила в то, что у неё обычный сезонный грипп. При этом был ли у неё коронавирус, до сих пор неизвестно.