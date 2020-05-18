МЧС направит в Дагестан специалистов и технику для проведения дезинфекции

https://static.news.ru/photo/8b785eb4-99a9-11ea-8698-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

МЧС направит на территорию Дагестана специалистов и технику для проведения в республике масштабной дезинфекции. В частности, будут обеззаражены социальные объекты, сообщили 19 мая представители пресс-службы министерства.

В ведомстве подчеркнули, что данные действия предприняты в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.

МЧС направляет в Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Почти 60% инфицированных COVID-19 жителей Дагестана находятся в тяжёлом состоянии, а доля заразившихся старше 60 лет вдвое выше, чем в среднем по стране. Минздрав РФ констатирует, что ситуация с коронавирусом в республике по-прежнему вызывает опасения.

Как передавал NEWS.ru, плачевная ситуация в Дагестане оказалась в центре внимания самого президента. Владимир Путин в понедельник, 18 мая, в режиме видеоконференции обсудил с руководством и представителями общественности республики эпидемиологическую обстановку в регионе.