Мать отравившегося в Дагестане школьника рассказала о его состоянии

https://static.news.ru/photo/0fac521e-67bb-11eb-9e99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Аранинской СОШ в Дагестане. Мать одного из пострадавших мальчиков, Айшат, рассказала журналистам о состоянии её 17-летнего сына и возможных причинах отравления.

Температура держалась 38,5, почти до утра 39 было. Слабость, когда встаёт, головокружение и температура держится. Сегодня лучше. Он говорит: «Я несколько раз из-под крана воду набрал, выпил три-четыре раза», — рассказала телеканалу «360» мать подростка.

Скорую помощь решили вызвать после того, как парню стало плохо. В настоящее время он находится в больнице. По словам Айшат, отравились дети разного возраста, в том числе из начальной школы.

Как сообщал NEWS.ru, в Дагестане 30 школьников обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Детям была оказана вся необходимая медицинская помощь. Позже в больницу также обратились ещё 23 ученика той же самой школы с такими же симптомами.

После доследственной проверки СУ СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для последующего исследования.