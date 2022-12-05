Mash узнал о еще одной предполагаемой причине смерти тюленей в Дагестане Mash: причиной смерти тюленей в Дагестане могли стать чумка или новый вирус

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Причиной смерти тюленей в Дагестане могли стать чумка или новый вирус — об этом говорит состояние печени исследованных особей, передает Telegram-канал Mash. По сведениям канала, чтобы точно установить причину, специалисты должны взять анализ крови у живого тюленя. На данный момент это мешает сделать шторм.

Причиной смерти нерп в Дагестане могли стать чумка или новый вирус — об этом говорит состояние печени исследованных особей. Другие причины (отравление моря нефтепродуктами и канализационные стоки) специалисты отметают — погибли бы и остальные морские обитатели. Но делать выводы пока рано. Сначала нужно взять анализ крови у живого тюленя: чтобы это сделать, исследователи должны полететь на вертолёте к островку. Все бы ничего, но сделать это пока мешает шторм, — указано в сообщении канала.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила, что причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание. Она отметила, что признаков загрязнения окружающей среды на данный момент не было выявлено.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря. Минприроды региона заявляет, что гибель нерп вызвана природными факторами, их численность стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч. Животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не найдено. Позже число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых тюленей увеличилось до 2500.